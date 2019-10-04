Появились подробности катастрофы Ан-12 на Украине

Возбуждено уголовное дело

На Украине в авиакатастрофе погибли пять человек, трое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Транспортный самолёт Ан-12 совершил экстренную посадку подо Львовом, передает "ТВ Центр".

На борту находились семь членов экипажа и сотрудник, сопровождавший груз. По словам главы города, именно этот 10-тонный багаж послужил причиной гибели находящихся в кабине - он задавил людей. Воздушное судно следовало из испанского города Виго в Стамбул.

Отмечается, что пилоты попросили возможность дозаправки в аэропорту Львова, но самолёт не дотянул до взлетно-посадочной полосы полтора километра. Жертв могло бы быть гораздо больше - рядом с местом крушения находятся жилые дома. Заместитель министра инфраструктуры Украины сообщил, что сейчас рассматривают две версии произошедшего - нехватка топлива и ошибка пилотов - во время посадки был густой туман.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.