Олимпийский чемпион по биатлону умер после тяжелой болезни

Спортсмену было 52 года

Призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, бывший австрийский биатлонист Вольфганг Пернер умер после продолжительной болезни. Ему было 52 года.

Вольфганг Пернер трижды побеждал на чемпионатах мира среди военных. А на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити завоевал бронзовую медаль в спринте.

Довольно успешно выступил австриец и на Олимпиаде-2006 в Турине. В спринте он был четвертым. Однако позже итальянская полиция устроила обыск в расположении сборной Австрии. У Пернера и его партнеров нашли запрещенные препараты.

Олимпийский призер признался, что употреблял допинг. Атлета приговорили к условному сроку – 18 месяцам заключения – и штрафу в 23 тысячи евро. Спортивная карьера Пернера на этом завершилась, пишет "Чемпионат".