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ФСБ предотвратила четыре крупных теракта в российских городах

15:00
  • пятница
  • 04 октября 2019

За первую половину 2019 года было более десятка таких попыток

Российские спецслужбы предотвратили в 2019 году четыре теракта. Террористы планировали крупные акции в крупных городах страны, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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"За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже", — заявил Патрушев журналистам.

Секретарь Совбеза выступил на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, которое прошло в Туле. По словам Патрушева, за последнее время в только Центральном округе задержано 152 человека, связанных с террористической деятельностью, пишут "Известия".

По данным генпрокуратуры России, за первую половину этого года российские спецслужбы предотвратили 17 попыток терактов.

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