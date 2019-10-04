ФСБ предотвратила четыре крупных теракта в российских городах

За первую половину 2019 года было более десятка таких попыток

Российские спецслужбы предотвратили в 2019 году четыре теракта. Террористы планировали крупные акции в крупных городах страны, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже", — заявил Патрушев журналистам.

Секретарь Совбеза выступил на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, которое прошло в Туле. По словам Патрушева, за последнее время в только Центральном округе задержано 152 человека, связанных с террористической деятельностью, пишут "Известия".

По данным генпрокуратуры России, за первую половину этого года российские спецслужбы предотвратили 17 попыток терактов.