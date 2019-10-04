Зеленский на встрече с Лукашенко на русском нахваливал украинский язык

Белорусский президент должен был его понять

Между Украиной и Белоруссией нет границ, заявил Владимир Зеленский на встрече с Александром Лукашенко. Он уточнил, что речь идет о людях, которые "дружны и ментально близки".

"Могу разговаривать даже на украинском языке, потому что мы [с Лукашенко] друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки", - заявил Зеленский.

Несмотря на близость украинского и белорусского языков лидеры двух стран переговоры вели на русском языке. Владимир Зеленский произнес несколько фраз на родном, но затем снова заговорил по-русски. Лукашенко же ответную речь произнес снова на русском, пишут argumenti.ru.

"Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - заверил белорусский президент.