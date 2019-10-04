ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский на встрече с Лукашенко на русском нахваливал украинский язык

15:25
  • пятница
  • 04 октября 2019

Белорусский президент должен был его понять

Между Украиной и Белоруссией нет границ, заявил Владимир Зеленский на встрече с Александром Лукашенко. Он уточнил, что речь идет о людях, которые "дружны и ментально близки".

"Могу разговаривать даже на украинском языке, потому что мы [с Лукашенко] друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки", - заявил Зеленский.

Несмотря на близость украинского и белорусского языков лидеры двух стран переговоры вели на русском языке. Владимир Зеленский произнес несколько фраз на родном, но затем снова заговорил по-русски. Лукашенко же ответную речь произнес снова на русском, пишут argumenti.ru.

"Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - заверил белорусский президент.

Подробнее о встрече Лукашенко и Зеленского →

Новости по теме
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.