Тарасова и Аронофски показали нежность на публике

Их роман раскрыт

25-летняя актриса Аглая Тарасова и 50-летний режиссер Даррен Аронофски впервые посетили публичное мероприятие вместе, подтвердив слухи о романе.

Россиянка и американец пришли на премьеру фильма "Умиротворенные", которая состоялась в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Тарасова и Аронофски обнимались перед фотографами и нежно улыбались друг другу. На актрисе было короткое черное платье, а на режиссере - костюм с белой рубашкой.

Даррен Аронофски выступил продюсером картины "Умиротворенные". Она получила главный приз фестиваля, а исполнитель первой роли стал "Лучшим актером".

Слухи о романе Тарасовой и Аронофски появились еще в прошлом году. Их несколько раз видели на светских мероприятиях. В частности, их заметили вместе на свадьбе продюсера фильма "Дело Собчака" Нино Маисаиа, а также на благотворительном приеме в Эрмитаже.

"2018-й очень многое изменил в моей жизни, - рассказывала Тарасова, - у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий".

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Девушка снималась в сериале "Интерны", в фильмах "Лед", "Танки", "Подкидыш" и так далее. По данным СМИ, она встречалась с актерами Ильей Глинниковым и Милошем Биковычем.

Аронофски снял более десяти фильмов, среди них "Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Ной", "мама!". У режиссера были отношения с актрисами Рэйчел Вайс и Дженнифер Лоуренс.