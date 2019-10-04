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Тарасова и Аронофски показали нежность на публике

15:39
  • пятница
  • 04 октября 2019

Их роман раскрыт

25-летняя актриса Аглая Тарасова и 50-летний режиссер Даррен Аронофски впервые посетили публичное мероприятие вместе, подтвердив слухи о романе.  
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Россиянка и американец пришли на премьеру фильма "Умиротворенные", которая состоялась в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Тарасова и Аронофски обнимались перед фотографами и нежно улыбались друг другу. На актрисе было короткое черное платье, а на режиссере - костюм с белой рубашкой. 

Даррен Аронофски выступил продюсером картины "Умиротворенные". Она получила главный приз фестиваля, а исполнитель первой роли стал "Лучшим актером". 

Слухи о романе Тарасовой и Аронофски появились еще в прошлом году. Их несколько раз видели на светских мероприятиях. В частности, их заметили вместе на свадьбе продюсера фильма "Дело Собчака" Нино Маисаиа, а также на благотворительном приеме в Эрмитаже. 

"2018-й очень многое изменил в моей жизни, - рассказывала Тарасова, - у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий". 

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Девушка снималась в сериале "Интерны", в фильмах "Лед", "Танки", "Подкидыш" и так далее. По данным СМИ, она встречалась с актерами Ильей Глинниковым и Милошем Биковычем.

Аронофски снял более десяти фильмов, среди них "Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Ной", "мама!". У режиссера были отношения с актрисами Рэйчел Вайс и Дженнифер Лоуренс. 

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