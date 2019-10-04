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Ребенок чемпионки: Мамун стала мамой

15:22
  • пятница
  • 04 октября 2019

Спортсменка сообщила о радостном событии в соцсети

Маргарита Мамун стала мамой. Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике родила ребенка.
Олимпийская чемпионка гимнастка Маргарита Мамун завершила карьеру

Мамун замужем за серебряным призером Олимпийских игр 2008 года Александром Сухоруковым. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию счастливого супруга с младенцем на руках.

Отметился в соцсети и сам Сухоруков. "Я – папа", - написал российский пловец.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мамун победила в многоборье. Кроме того, 23-летняя спортсменка завоевала восемь золотых медалей на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.

31-летний Сухоруков — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Россиянин дважды побеждал на чемпионатах Европы и чемпионате мира на короткой воде.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков сыграли свадьбу в 2017 году. Тогда же гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры, передает "Р-Спорт".

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