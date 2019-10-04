Ребенок чемпионки: Мамун стала мамой

Спортсменка сообщила о радостном событии в соцсети

Маргарита Мамун стала мамой. Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике родила ребенка.

Мамун замужем за серебряным призером Олимпийских игр 2008 года Александром Сухоруковым. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию счастливого супруга с младенцем на руках.

Отметился в соцсети и сам Сухоруков. "Я – папа", - написал российский пловец.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мамун победила в многоборье. Кроме того, 23-летняя спортсменка завоевала восемь золотых медалей на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.

31-летний Сухоруков — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Россиянин дважды побеждал на чемпионатах Европы и чемпионате мира на короткой воде.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков сыграли свадьбу в 2017 году. Тогда же гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры, передает "Р-Спорт".