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Рада разрешила прослушивать украинцев, но себя защитила

15:34
  • пятница
  • 04 октября 2019

Депутаты приняли закон, предложенный Владимиром Зеленским

Верховная Рада приняла закон, который позволит украинским госбюро расследований и антикоррупционному ведомству - НАБУ и ГБР - вести прослушку в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.
Как обезопасить телефон от прослушки

При этом в парламенте отказались менять порядок обыска депутатов, а также доступа к их переписке и телефонным разговорам (предлагалось разрешать это с санкции генпрокурора, а не Рады, как это предусмотрено сейчас). Изменения обсуждались на этапе первого и второго чтения, однако в финальный проект не попали.

В принятом в пятницу документе отмечается, что НАБУ и ГБР будут уполномочены "снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей". Фактически это является правом на прослушку, отмечает "Интерфакс".

Принятый Радой закон теперь необходимо подписать его автору - президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видео: Зеленский на встрече с Лукашенко на русском нахваливал украинский язык

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