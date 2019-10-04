Зеленского освистали в Житомире

Президент призвал украинцев не поддаваться на провокации

Владимира Зеленского, прибывшего в Житомир для встречи с Александром Лукашенко, встретили акциями протеста. Одна группа митингующих выстроилась возле здания драмтеатра, где проходят переговоры президентов Украины и Белоруссии, они выступают против подписания "формулы Штайнмайера".

Оппоненты Зеленского скандируют "Нет капитуляции!", они призывают президента "не следовать пророссийскому плану". Другая группа протестующих поддерживает телеканалы NewsOne, ZIK и 112, которым грозит лишение лицензий. В руках активистов плакаты "За свободу слова на Украине".

Зеленский ранее призвал украинцев не поддаваться на провокации. Президент подчеркнул, что за ними стоят силы, потерявшие свою власть. Украинский лидер разъяснил гражданам, что ни о какой "капитуляции" речи не идет. По словам Зеленского, "формула Штайнмайера" не означает отказа Киева от Крыма и Донбасса, напоминает Life.