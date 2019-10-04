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Галкин высмеял напуганную инопланетянами Катю Лель

16:09
  • пятница
  • 04 октября 2019

Артист столкнулся с необъяснимым

43-летний телеведущий Максим Галкин увидел в небе странный объект и подшутил над певицей Катей Лель, которая рассказывала о своих контактах с инопланетянами. 
Полуголый Галкин показал "магию"

4 октября Галкин опубликовал в сториз в Instagram видео, на котором он сквозь окно показывает красные огни, виднеющиеся в небе вдалеке. Из-за неблагоприятных погодных условий трудно определить источник свечения, пишет "Экспресс-газета". "А это седня с ранья. Может, Кате Лель показать?" - написал озадаченный телеведущий [орфография автора охранена]. "Думаете, солнце?" - добавил супруг Примадонны. 

Возможно, не все интернет-пользователи смогли понять шутку Галкина. Дело в том, что недавно 45-летняя Катя Лель рассказала, что в подростковом возрасте она встретилась с пришельцем, который пришел за ней в человечьем обличье. По словам певицы, инопланетянин и его сородичи могут без труда менять свою внешность. Напуганная Лель уговорила пришельца оставить ее на Земле. После этой встречи артистка якобы лишилась всех зубов, а ночью ей стали сниться вещие сны. 

Катя Лель пока не отреагировала на шутку Галкина. Едва ли актриса затаит на него обиду, учитывая ее доброту и жизнелюбие. 4 октября она выложила у себя в Instagram видео, на котором она читает книгу по дороге в Петербург. В этом произведении рассказывается о том, "как устроена реальность, в которой мы живем".  

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