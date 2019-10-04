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Додон пошутил о подарке Путину на день рождения

15:48
  • пятница
  • 04 октября 2019

7 октября президенту России исполнится 67 лет

Президент Молдавии Игорь Додон задумался о подарке для президента Владимира Путина. Российскому лидеру 7 октября исполнится 67 лет.

Стало известно, как Путин отпразднует день рождения
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"Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино, которое я сделал сам. Белое и красное. Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать", - процитировал Додона в своем телеграм-канале представитель кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В ответ на это журналисты заметили, что Путин может не принять подарок из-за российских законов. "А если будет бочка вина, которое нужно будет быстро попробовать? Отнести ее в музей или что?" – отшутился Додон (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, как Путин отпразднует день рождения. Планы президента раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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