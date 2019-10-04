Появилось видео с места крупного ДТП на Цветном бульваре в Москве

Люди пришли в ужас от увиденного

В Москве произошло крупное ДТП с участием Mercedes Gelandewagen и Hyundai Porter на пересечении Цветного бульвара и Трубной площади.

Люди делятся в соцсетях кадрами последствий жуткой аварии. Судя по комментариям, они пришли в ужас от увиденного. "Люди, куда вы гонитесь? Каждый день здесь хожу. Кошмар", - говорит девушка на одном из видео. ТВЦ.RU публикует видео с места ДТП:

Как пишет KR.RU ("Комсомолка"), водитель иномарки хотел проскочить на красный сигнал светофора, но в результате на большой скорости влетел в грузовик.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в результате ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне Mercedes. Водитель грузовика от помощи врачей отказался.