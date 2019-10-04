Врачи приехали к дому парализованной Бочкаревой

Актриса слегла после скандала с наркотиками

Звезда сериала "Счастливы вместе" до сих пор не может оправиться от болезни, которая настигла ее после скандала с наркотиками. По словам очевидицы, к дому Натальи Бочкаревой приезжала машина скорой помощи.

Соседка актрисы предположила, что у Бочкаревой мог произойти нервный срыв из-за истории с кокаином. Недавно женщина столкнулась на лестничной клетке с врачами. "Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Но сказать точно не могу (...) Вы знаете, не вижу ее уже неделю", - цитирует ее РЕН ТВ.

По словам соседки, Бочкарева всегда вела себя вежливо и доброжелательно. Никаких вечеринок с алкоголем и наркотиками актриса, воспитывающая двух детей, не закатывала.

Ранее друг звезды рассказал, что у Бочкаревой парализовало половину лица после скандала с задержанием. "Наташа болеет, слегла с температурой под 40", - сообщил музыкант Андрей Ковалев. Из-за болезни артистка пропустила съемки телешоу.

28 сентября журналисты сообщили, что полицейские задержали актрису, которая управляла автомобилем в неадекватном состоянии. По данным СМИ, во время задержания актриса попыталась спрятать пакет с наркотиками в трусы. На звезду завели уголовное дело о хранении запрещенных средств и отпустили под подписку о невыезде.

На опубликованном видео женщина, похожая на Бочкареву, признается, что при себе у нее есть наркотики. Сейчас Наталья Бочкарева отрицает свою причастность к этому инциденту, а видео называет подделкой.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: обращение Бочкаревой по поводу инцидента с наркотиками