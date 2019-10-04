Лукашенко при Зеленском назвал Украину регионом России

Украинский президент стерпеть этого не смог

Александр Лукашенко насмешил зал, выступая на втором Форуме регионов Белоруссии и Украины. В присутствии Владимира Зеленского белорусский президент оговорился и назвал мероприятие "площадкой регионов России". Видео публикует ТВЦ.RU.

Зеленский поправил коллегу, вкрадчивым голосом сказав: "Украины, Александр Григорьевич". Лукашенко замер и, схватившись за сердце, ответил: "Я уже испугался, неужели я "Владимир Владимирович" сказал".

На это Зеленский заметил: "Слава богу, нет". Реплики обоих президентов вызвали смех и аплодисменты. Лукашенко после этого извинился и, оборонив фразу "Вы, конечно, все понимаете", продолжил речь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы и белорусы очень близки и даже понимают языки обоих народов. При этом украинский президент говорил на русском языке.

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