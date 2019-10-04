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Какие продукты подорожали в России

17:09
  • пятница
  • 04 октября 2019

Список опубликовал Росстат

В сентябре подорожали гречневая крупа, апельсины, огурцы и другие популярные у россиян продукты. Полный список опубликован на сайте Росстата.

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Апельсины подорожали на 11,8%, огурцы – на 9,3%, чеснок – на 2,4%. Крупа гречневая подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед – на 0,8-1,0%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис шлифованный – на 0,7%.

Вместе с тем, как говорится в публикации статистического ведомства, в связи с сезонным удешевлением плодоовощной продукции подешевел лук репчатый (20,3%), морковь (19,6%) и картофель (18%).

Виноград – на 12,0%, капуста белокочанная – на 11,3%, помидоры – на 10,9%, свекла – на 10,6%, яблоки – на 9,1%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% – свинина и перец черный (горошек).

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