"Моя русская тефтелька": фото подросшего сына Иглесиаса умилило народ

Музыкант похвастался сходством с малышом

44-летний певец Энрике Иглесиас, который 18 лет живет в гражданском браке с российской теннисисткой и моделью Анной Курниковой, показал фото своего двухлетнего сына Николаса.

"Я думаю, у него мои гены", - подписал Иглесиас совместную фотографию с сыном, присовокупив хештег #myrussianmeatball, что можно перевести как "моя русская тефтелька". На снимке малыш опустил глаза, продемонстрировав длинные, как у отца, ресницы.

Интернет-пользователей умилила эта фотография. Правда, многие подписчики поспешили разочаровать певца, заявив, что малыш гораздо больше похож на белокурую маму, чем на чернявого отца.

- На Анну похож. Русские гены. Блондин.

- Такие милые.

- На самом деле он похож на Анну.

- Лучший папа на свете.

- Ага, такой же блондин, как и ты, копия просто.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова часто публикуют в соцсети фото и видео со своими близняшками Николасом и Люси. Счастливые родители танцуют с малышами, играют, смешат их. Иглесиас признавался, что после рождения детей он стал с огромным удовольствием возвращаться домой.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках музыкального клипа. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.