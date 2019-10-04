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"Моя русская тефтелька": фото подросшего сына Иглесиаса умилило народ

17:18
  • пятница
  • 04 октября 2019

Музыкант похвастался сходством с малышом

44-летний певец Энрике Иглесиас, который 18 лет живет в гражданском браке с российской теннисисткой и моделью Анной Курниковой, показал фото своего двухлетнего сына Николаса. 
Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой

"Я думаю, у него мои гены", - подписал Иглесиас совместную фотографию с сыном, присовокупив хештег #myrussianmeatball, что можно перевести как "моя русская тефтелька". На снимке малыш опустил глаза, продемонстрировав длинные, как у отца, ресницы. 

Интернет-пользователей умилила эта фотография. Правда, многие подписчики поспешили разочаровать певца, заявив, что малыш гораздо больше похож на белокурую маму, чем на чернявого отца. 

- На Анну похож. Русские гены. Блондин.

- Такие милые. 

- На самом деле он похож на Анну.

- Лучший папа на свете. 

- Ага, такой же блондин, как и ты, копия просто. 

Энрике Иглесиас и Анна Курникова часто публикуют в соцсети фото и видео со своими близняшками Николасом и Люси. Счастливые родители танцуют с малышами, играют, смешат их. Иглесиас признавался, что после рождения детей он стал с огромным удовольствием возвращаться домой. 

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках музыкального клипа. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей. 

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