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Путин осмотрел порт Тамань

17:56
  • пятница
  • 04 октября 2019

Для президента провели экскурсии по объектам порта

Владимир Путин посетил Таманский полуостров и осмотрел новый грузовой порт. Это крупный перевалочный и промышленный комплекс, целиком построенный на частные капиталовложения, передает "ТВ Центр".

Три года назад, когда обсуждался вопрос о создании в Тамани морского порта, именно Владимир Путин поддержал идею предложить реализацию проекта бизнесу, сэкономив государственные средства. За дело взялся бельгийский предприниматель русского происхождения Мишель Литвак. Он и представил президенту результаты работы.

Порт уже действует, хотя ряд объектов ещё предстоит ввести в строй. С железной дороги на суда перегружаются нефть, сжиженный газ, уголь, железная руда, удобрения, зерно. Ежегодно в морской путь будут отправляться десятки миллионов тонн грузов. Здесь же создаётся промышленный парк. Владимира Путина ознакомили с работой разгрузочного комплекса. Его техника обеспечивает соблюдение экологических требований и высокую производительность.

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Владимир Путин осматривает портово-индустриальный парк группы компаний "ОТЭКО"
Портово-индустриальный парк группы компаний "ОТЭКО"
Портово-индустриальный парк группы компаний "ОТЭКО"
Корабль в порту
Корабль в порту
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