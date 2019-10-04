Путин осмотрел порт Тамань

Для президента провели экскурсии по объектам порта

Владимир Путин посетил Таманский полуостров и осмотрел новый грузовой порт. Это крупный перевалочный и промышленный комплекс, целиком построенный на частные капиталовложения, передает "ТВ Центр".

Три года назад, когда обсуждался вопрос о создании в Тамани морского порта, именно Владимир Путин поддержал идею предложить реализацию проекта бизнесу, сэкономив государственные средства. За дело взялся бельгийский предприниматель русского происхождения Мишель Литвак. Он и представил президенту результаты работы.

Порт уже действует, хотя ряд объектов ещё предстоит ввести в строй. С железной дороги на суда перегружаются нефть, сжиженный газ, уголь, железная руда, удобрения, зерно. Ежегодно в морской путь будут отправляться десятки миллионов тонн грузов. Здесь же создаётся промышленный парк. Владимира Путина ознакомили с работой разгрузочного комплекса. Его техника обеспечивает соблюдение экологических требований и высокую производительность.