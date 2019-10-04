Матвиенко поторопила с обеспечением жильем детей-сирот

Эту проблему надо решить до конца года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов и профильные министерства в течение двух месяцев подготовить предложения по решению проблемы обеспечения детей-сирот жильем. По её мнению этот вопрос необходимо закрыть до конца года, передает "ТВ Центр".

Об этом спикер верхней палаты парламента заявила во время слушаний, где обсуждался бюджет страны, разработанный на ближайшие три года. Главный финансовый документ имеет социальную направленность. На весь срок он запланирован с профицитом. То есть доходы будут превышать расходы. На реализацию нацпроектов будет направлено семь триллионов рублей. Проект бюджета уже внесли в Госдуму. И депутаты планируют его рассмотреть в первом чтении 23 октября.

"Бюджет является основным инструментом достижения национальных целей развития, а значит, повышение уровня жизни наших граждан. Это подтверждает и существенный рост бюджетных расходов на здравоохранение, демографию экологические программы. Также предусмотрены дополнительные средства на повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, довольствия военнослужащих, заработной платы работников социальной сферы; другими словами, бюджет — объективная действительность, социально ориентированный, это главное его достоинство", - заявила Матвиенко.