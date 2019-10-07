Итальянский научный десант высадился в Крыму

Вместе с российскими специалистами они изучат генуэзские крепости

Большой научный десант в Крыму. Итальянские специалисты совместно с российскими коллегами изучают знаменитые генуэзские крепости, разбросанные по побережью. Цель - добиться включения памятников средневековой архитектуры в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Для этого необходимо проделать огромную и кропотливую работу.

Изучение памятников начинают с аэросъемки. Квадрокоптер поднимают в воздух несколько раз, чтобы составить детальный план древнего поселения, а затем воссоздать его трехмерную модель.

"Никто не знает, высота этой башни где-то порядка 20 метров раньше была. А сейчас это 8 метров. Плюс, ещё есть те стены, которые вы видите внизу - остатки этих стен мы тоже хотим воссоздать, понять каким образом и как они строились, какой высоты были", - рассказывает учёный секретарь комиссии этнографии, антропологии и археологии РГО Никита Хохлов.

Специалисты из России и Италии в области фортификации, военного искусства и культуры делают подробные замеры каждой постройки. В планах — не только макет, но и проект реставрации.

"Генуэзское поселение, которое здесь было в 15 веке построено, от него сохранились в данный момент остатки башни - угловая башня и оборонительная стена. Мы подключили итальянских специалистов, итальянскую делегацию, чтобы они помогли в нашем проекте воссоздать типичные конструкции, которые были и их знания помогут", - рассказывает археолог Степан Неснов.

Джордано Монтеккио – архитектор-пейзажист. Учёный из Генуи предложил использовать в Крыму итальянский подход к сохранению исторических памятников. Важно не только восстановить сам объект, но и не испортить окружающий ландшафт.

"Пейзажный план - это нормы, позволяющие сохранить памятник археологии в условиях окружающей территории. Мы изучаем ландшафт, чтобы реконструкция или другие работы, которые будут здесь проходить, например, строительство дороги, не нарушали первозданную природу", - говорит он.

Чобан-Куле для такого проекта подходит идеально. Вокруг дикие пляжи, горные массивы, скалы и нетронутая человеком природа. Рядом с генуэзскими постройками итальянцы чувствуют себя, как дома. Во всем мире нет такого большого скопления памятников архитектуры, которые строили их предки.

Генуэзские колонии располагались вдоль всего черноморского побережья, самые известные чембало (крепости) — в Балаклаве, Солдаи в Судаке и Кафа в Феодосии. Но есть и ряд менее изученных объектов, например, крепость Чобан-Куле. За 5,5 веков она разрушилась, и сейчас сюда приходят только случайные туристы. Проект итальянцев должен не только повысить статус таких объектов, но и привлечь посетителей.

Главная цель учёных - чтобы крепости генуэзских поселений признали объектами мирового наследия ЮНЕСКО. Для таких объектов есть даже специальный термин - серийный памятник. Археологи уверены, этому проекту не помешают даже западные санкции.

"Это чисто исследовательский культурный проект и мы, как исследователи, будем делать нашу большую и маленькую исследовательскую работу. Что касается политики, то у нас одно убеждение, что культура все таки и культурные ценности должны рассматриваться вне политики или как ценности всего человечества и мы в этом ключе и будем работать", - заявляет председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии РГО Стефания Дзини

На полуострове учёные проведут еще две недели. Исследуют несколько десятков похожих объектов. А на примере Чобан-Куле покажут, как можно восстановить остальные памятники итальянской архитектуры и создать новый туристический маршрут по средневековому Крыму.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Судакский район, Республика Крым.