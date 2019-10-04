Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина

Пока в высоких кабинетах говорят о справедливости, дети продолжают борьбу за жизнь

Первые симптомы назревающего конфликта в НИИ детской онкологии обнаружились ещё летом. Старый коллектив Института не поладил с новым руководством. Онкологи жаловались: мол, бумажной работы только прибавилось, а зарплаты урезали.

"Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.

"Как раз мне и поступили квитанции от врачей о заработной плате, из Института клинической онкологии. Там суммы указаны ниже 30, ниже 40 тысяч рублей, у некоторых 10, у некоторых 5, у кого-то 25. То есть существенное снижение заработной платы произошло", - сказал замдиректора Института детской онкологии Максим Рыков.

Когда договориться по-тихому не удалось, онкологи перешли на язык ультиматумов. Инициативная группа врачей опубликовала в сети ролик, в котором заявила: если нового директора не снимут, то уволятся сразу 26 сотрудников НИИ.

"Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться. Поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг", - объяснил Рыков.

По факту на стол легли пока только 9 заявлений, однако реакция не заставила себя ждать. Часть родителей, чьи дети проходят лечение в онкоцентре, встала на сторону врачей.

"Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство института детской онкологии, поскольку мы недовольны тем, что происходит после их назначения", - сказала представитель инициативной группы родителей онкобольных детей Тамара Цветкова.

Центр онкологии имени Блохина долгие годы оставался в ведении Академии наук. За это время пансионат, где должны были проживать родители маленьких пациентов, превратился в трехзвёздочный отель. А новые корпуса, строительство которых началось ещё 20 лет назад, так и не были сданы в эксплуатацию. Не то чтобы построить, но даже провести ремонт прежнее руководство не смогло. Родители жаловались на то, что порой самим приходится мыть полы в детских палатах и оплачивать простейшие процедуры, вроде ЭКГ. В Сети появлялись фотографии с заплесневевшими стенами и облупившейся штукатуркой в детском отделении. Кстати о том, что детей из запущенных палат уже перевели и начали обработку боксов, авторы ролика не сказали.

Новое руководство должно было в корне изменить ситуацию. Кандидата на пост директора подбирали почти 6 месяцев. Светлана Варфоломеева в прошлом занимала пост замруководителя Центра имени Димы Рогачева и заслужила самые высокие оценки коллег. Перед назначением представила концепцию развития НИИ детской онкологии и теперь предложенную программу выполняет. Уже в следующем году отделение сможет лечить две с половиной сотни пациентов и откроет 8 новых операционных. Тем не менее часть врачей, очевидно, не сошлись с новым начальством в оценках - что для института хорошо, а что плохо.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.