Всемирный потоп: ученые назвали предпосылки катастрофы на Земле

Беды не избежать

Международная группа ученых назвала два условия, при которых уровень моря может повыситься до 23 метров. Во-первых, должен полностью растаять ледниковый щит Антарктиды. Во-вторых, концентрация углекислого газа в атмосфере должна оставаться на уровне 400 частей на миллион в течение ближайшего века.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature, исследователи проанализировали гранулы из отложений возрастом от 2,5 до 3,3 миллиона лет. Эти гранулы они взяли в долинах рек Рангитикей и Уонгануи в Новой Зеландии.

Ученые определили размер гранул и глубину их залегания, а также измерили силу волны, необходимой для переноса отложений. Таким образом они смогли предсказать, что в случае катастрофического развития событий на Земле уровень моря, то есть положение свободной поверхности Мирового океана, повысится на 23 метра выше современных значений.

Сейчас концентрация углекислого газа уже достигла 415 частей на миллион. Как сообщалось ранее, земляне никогда не жили в условиях такой загазованности. По мнению большинства ученых, текущие климатические изменения, приводящие в том числе к таянию ледников, вызваны действием людей.