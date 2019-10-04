Первый в мире алмаз-матрешку показали на видео

Уникальное творение природы нашли в России

В Якутии нашли первый в мире алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Находку назвали матрешкой.

Возраст алмаза, предварительно, составляет более 800 миллионов лет. Он весит 0,62 карата (0,124 грамма). По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

"Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости", - сказал Олег Ковальчук, замдиректора НИГП АЛРОСА по инновационной работе.

О судьбе алмаза, а также его примерной стоимости пока не сообщается.