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Первый в мире алмаз-матрешку показали на видео

17:54
  • пятница
  • 04 октября 2019

Уникальное творение природы нашли в России

В Якутии нашли первый в мире алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Находку назвали матрешкой.

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Возраст алмаза, предварительно, составляет более 800 миллионов лет. Он весит 0,62 карата (0,124 грамма). По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

"Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости", - сказал Олег Ковальчук, замдиректора НИГП АЛРОСА по инновационной работе.

О судьбе алмаза, а также его примерной стоимости пока не сообщается.

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