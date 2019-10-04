"Не по звонку": Путин выступил за социальные лифты без связей

Президент призвал перестроить работу системы

В Сочи Владимир Путин провел расширенное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Эта платформа была создана по инициативе президента для реализации кадровых, образовательных и социальных проектов.

Среди них конкурсы "Лидеры России", "Мой первый бизнес", студенческая олимпиада "Я - профессионал" и многие другие мероприятия, привлёкшие сотни тысяч участников, отмечает "ТВ Центр". Лауреаты прошедших конкурсов участвуют в сегодняшней встрече. На ней обсуждаются перспективы развития уже запущенных проектов и новые возможные направления деятельности. Как отмечают участники дискуссии, платформа "Россия - страна возможностей" позволила создать механизм, помогающий молодым - или не очень молодым, но весьма амбициозным специалистам - в реализации их устремлений - творческих и предпринимательских.

"У нас за последнее время выработан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. Прежде всего, мы, конечно, рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по звоночной связи, а по объективным критериям и распространялись бы на всю страну. Я сейчас не буду перечислять все инструменты, их достаточно много. Это вопрос анализа того, что происходит в реальной жизни. В целом я хочу сказать, что вся эта система работает. И мне было очень приятно познакомиться с материалами, которые были представлены", - сказал Путин.