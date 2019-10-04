Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

Пенсионерка ни на что не жаловалась

Московские врачи извлекли вишневую косточку из носа 80-летней женщины. Пенсионерка прожила с ней 70 лет, не замечая особого дискомфорта.

Женщина узнала о засевшей в носу косточке случайно, когда пришла к стоматологу. Гражданку прооперировали под местной анестезией и достали "образование".

"Им оказался ринолит - это конкремент или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела", - сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

После операции пенсионерка призналась, что ей никогда не дышалось так легко, как сейчас.

По словам пенсионерки, за последние 70 лет у нее часто бывали слизисто-гнойные выделения из носа, но это не мешало ей жить. Она не помнит, как косточка попала ей в нос. Возможно, это случилось в детстве.