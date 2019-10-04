ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

18:38
  • пятница
  • 04 октября 2019

Пенсионерка ни на что не жаловалась

Московские врачи извлекли вишневую косточку из носа 80-летней женщины. Пенсионерка прожила с ней 70 лет, не замечая особого дискомфорта. 
Любовь зла: украинец женился на собственной бабушке ради отсрочки от армии

Женщина узнала о засевшей в носу косточке случайно, когда пришла к стоматологу. Гражданку прооперировали под местной анестезией и достали "образование". 

"Им оказался ринолит - это конкремент или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела", - сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. 

После операции пенсионерка призналась, что ей никогда не дышалось так легко, как сейчас. 

По словам пенсионерки, за последние 70 лет у нее часто бывали слизисто-гнойные выделения из носа, но это не мешало ей жить. Она не помнит, как косточка попала ей в нос. Возможно, это случилось в детстве. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Ягоды вишни
Ягоды вишни
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.