Иран объяснил задержание российской журналистки

Женщину скоро освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик освободят в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена", - объяснил РИА Новости Мусави.

Россиянку задержали 2 октября в тегеранском отеле. В Иран она приехала как турист 29 сентября. По предварительной информации, по прилету у нее отобрали паспорт, а под стражу взяли спустя несколько дней. Связаться с Москвой Юзик удалось только накануне вечером, поэтому о задержании заговорили 4 октября.

Как пишут СМИ, Юзик могли заподозрить в шпионаже в пользу Израиля. Официально об обвинениях не сообщалось.