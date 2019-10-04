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Иран объяснил задержание российской журналистки

18:44
  • пятница
  • 04 октября 2019

Женщину скоро освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик освободят в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена", - объяснил РИА Новости Мусави.

Россиянку задержали 2 октября в тегеранском отеле. В Иран она приехала как турист 29 сентября. По предварительной информации, по прилету у нее отобрали паспорт, а под стражу взяли спустя несколько дней. Связаться с Москвой Юзик удалось только накануне вечером, поэтому о задержании заговорили 4 октября.

Как пишут СМИ, Юзик могли заподозрить в шпионаже в пользу Израиля. Официально об обвинениях не сообщалось.

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Журналистка Юлия Юзик
Журналистка Юлия Юзик
Журналистка Юлия Юзик
Журналистка Юлия Юзик
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