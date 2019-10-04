Не только красивые: Шварценеггер оценил привлекательность русских женщин

Актер прибыл в Петербург

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер принял участие в бизнес-форуме Sinergy Global Forum в Петербурге. Он назвал справедливыми слова о том, что в России живут самые красивые женщины.

При этом артист призвал не оценивать россиянок исключительно по внешнему виду. "Я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним", - цитирует Шварценеггера РИА Новости.

Американец также признался, что его покорил Эрмитаж, а футбольный стадион "Газпром-арена" произвел на него сильное впечатление.

Художник Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет и предложил научить звезду писать картины. А российские изобретатели показали актеру его робота-двойника, который умеет разговаривать, а также двигать бровями, губами и шеей. "Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот "очень похож". Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит "Железный Арни", а дроид отвечал: "Кубинские", - рассказали в компании "Промобот".