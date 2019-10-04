Путин дал совет женщинам

Президент порассуждал на тему того, как совмещать семью, детей и карьеру

Владимир Путин поделился наблюдением - чем больше делаешь, тем больше получается – и посоветовал российским женщинам не бояться совмещать семью и карьеру.

Президент заявил об этом на заседании АНО "Россия - страна возможностей", когда речь зашла об опыте женщин, которым удается совмещать семью и карьеру. ТВЦ.RU публикует этот момент.

"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы... <...> Я пришёл к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это. Я понимаю, это сложно", - заявил Путин.

Ранее на заседании Путин коснулся другой важной темы - социальной мобильности в России.