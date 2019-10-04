Назван самый вредный хлеб

Остерегайтесь сдобного теста

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян не покупать хлеб с высоким содержанием маргарина, кулинарного жира и с искусственными добавками. Такой хлеб, обычно имеющий вкусное маслянистое тесто, опасен для здоровья.

"В полезном хлебе гидрогенизированных жиров не бывает. Трансжиры способствуют развитию многих болезней. Не стоит налегать на красивые пышные булки. Обычно сдобное тесто содержит сахар, он быстро повышает уровень глюкозы в крови, после этого организм вырабатывает инсулин. Уровень глюкозы падает, мы опять хотим есть. А то, что не превратилось в энергию, в нашем теле превращается в жир", - рассказала Соломатина "Вечерней Москве".

По словам врача, хороший хлеб состоит из муки, воды и соли. При этом мука должна быть не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная. В числе самых полезных Елена Соломатина назвала ржаной хлеб, лаваш, индийские лепешки пури, средиземноморскую питу и итальянскую чиабатту.

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