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Назван самый вредный хлеб

19:45
  • пятница
  • 04 октября 2019

Остерегайтесь сдобного теста

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян не покупать хлеб с высоким содержанием маргарина, кулинарного жира и с искусственными добавками. Такой хлеб, обычно имеющий вкусное маслянистое тесто, опасен для здоровья. 
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"В полезном хлебе гидрогенизированных жиров не бывает. Трансжиры способствуют развитию многих болезней. Не стоит налегать на красивые пышные булки. Обычно сдобное тесто содержит сахар, он быстро повышает уровень глюкозы в крови, после этого организм вырабатывает инсулин. Уровень глюкозы падает, мы опять хотим есть. А то, что не превратилось в энергию, в нашем теле превращается в жир", - рассказала Соломатина "Вечерней Москве"

По словам врача, хороший хлеб состоит из муки, воды и соли. При этом мука должна быть не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная. В числе самых полезных Елена Соломатина назвала ржаной хлеб, лаваш, индийские лепешки пури, средиземноморскую питу и итальянскую чиабатту. 

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