ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петросян вернулся к Степаненко

20:32
  • пятница
  • 04 октября 2019

Их встреча попала на видео

Евгений Петросян вернулся к Елене Степаненко, но только для того, чтобы забрать вещи из квартиры. 
Степаненко не пускает Петросяна домой

Знаменитые юмористы развелись в прошлом году, однако только сейчас Петросян смог попасть в квартиру, где проживает Степаненко. "Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его", - сказал "СтарХиту" адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы 74-летнего артиста. 

Примечательно, что представители Петросяна и Степаненко начали снимать визит юмориста на камеры, по-видимому, опасаясь провокаций.  

Евгений Петросян забрал из квартиры удостоверение народного артиста, компьютер и личные вещи, на которые Елена Степаненко не претендует. "Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений", - отметил Жорин, которому Степаненко запретила переступать порог своего дома. 

По данным портала, элитная квартира в Зачатьевском переулке записана на имя Петросяна, однако его бывшая возлюбленная отказывается съезжать. Площадь жилища составляет 516 квадратных метров. 

Отметим, что Петросян был женат четыре раза. Со Степаненко они жили с 1985 по 2018 год. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.