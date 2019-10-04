Петросян вернулся к Степаненко

Их встреча попала на видео

Евгений Петросян вернулся к Елене Степаненко, но только для того, чтобы забрать вещи из квартиры.

Знаменитые юмористы развелись в прошлом году, однако только сейчас Петросян смог попасть в квартиру, где проживает Степаненко. "Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его", - сказал "СтарХиту" адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы 74-летнего артиста.

Примечательно, что представители Петросяна и Степаненко начали снимать визит юмориста на камеры, по-видимому, опасаясь провокаций.

Евгений Петросян забрал из квартиры удостоверение народного артиста, компьютер и личные вещи, на которые Елена Степаненко не претендует. "Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений", - отметил Жорин, которому Степаненко запретила переступать порог своего дома.

По данным портала, элитная квартира в Зачатьевском переулке записана на имя Петросяна, однако его бывшая возлюбленная отказывается съезжать. Площадь жилища составляет 516 квадратных метров.

Отметим, что Петросян был женат четыре раза. Со Степаненко они жили с 1985 по 2018 год.