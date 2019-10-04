Женщине воткнули в пах шприц на остановке в Москве

Злоумышленница скрылась с места происшествия

Неизвестная женщина воткнула шприц в пах 55-летней гражданке. Инцидент произошел на автобусной остановке у станции метро "Авиамоторная" в районе Лефортово на юго-востоке столицы.

Как передает РЕН ТВ, на женщину напали в четверг, 3 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Незнакомка подошла к женщине и внезапно уколола ее, после чего скрылась.

Пострадавшую госпитализировали. Что было в шприце, не уточняется.

Женщина запомнила, что злоумышленница была в синем пальто. Полицейские проводят проверку по факту случившегося и разыскивают подозреваемую.