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Женщине воткнули в пах шприц на остановке в Москве

21:06
  • пятница
  • 04 октября 2019

Злоумышленница скрылась с места происшествия

Неизвестная женщина воткнула шприц в пах 55-летней гражданке. Инцидент произошел на автобусной остановке у станции метро "Авиамоторная" в районе Лефортово на юго-востоке столицы. 
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Как передает РЕН ТВ, на женщину напали в четверг, 3 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Незнакомка подошла к женщине и внезапно уколола ее, после чего скрылась.

Пострадавшую госпитализировали. Что было в шприце, не уточняется. 

Женщина запомнила, что злоумышленница была в синем пальто. Полицейские проводят проверку по факту случившегося и разыскивают подозреваемую. 

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