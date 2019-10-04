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Путин допустил создание новой госкорпорации

21:05
  • пятница
  • 04 октября 2019

Президент заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации по примеру "Росатома"

Владимир Путин заинтересован в создании госкорпорации по примеру "Росатома". Профилем новой структуры президент предложил сделать здравоохранение.

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Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей", передает ТВЦ.RU. В разговоре с победителем конкурса "Лидеры России" Владимиром Остроменским он поинтересовался, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. "Как корпорация? Может", - ответил президенту Остроменский.

После этого Путин привел в пример "Росатом" и предложил следующую модель для новой госкорпорации: "Министерство занимается контролем, проверками, методиками, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, показателями".

Ранее Путин, выступая на заседании, дал совет женщинам и высказался о социальных лифтах в России.

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