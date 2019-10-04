Взяли на мушку: НАТО похвастался перехватом российского Су-34

Бельгийцы совершили 109 боевых вылетов за месяцев

Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии опубликовали фото российского истребителя-бомбардировщика Су-34, на корпусе которого стоит метка прицела.

4 октября ВВС Бельгии сообщили о том, что их истребители F-16 обнаружили российские самолеты Су-34 и Су-24 над Балтийским морем. В подтверждение этой информации бельгийские военные выложили в Twitter черно-белые снимки Су-34, которого взяли на мушку.

По данным королевских ВВС, с начала сентября бельгийские пилоты совершили 109 боевых вылетов общей продолжительностью 191 час и совершили восемь перехватов. Бельгийцы охраняют воздушное пространство своих союзников по НАТО Литвы, Латвии и Эстонии.

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.