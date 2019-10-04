Известная актриса умерла от рака

Она боролась с болезнью 20 лет

Американская актриса и певица Дайан Кэрролл скончалась на 85 году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Дайан Кэрролл умерла в кругу родных и близких. Последние 20 лет она боролась с раком молочной железы, пишет "Комсомольская правда".

Кэрролл прославилась после съемок в сериале "Джулия". Она стала первой темнокожей женщиной, которая досталась главная роль в ситкоме. К тому же она оказалась первой темнокожей актрисой в роли злодейки, снявшись в сериале "Династия".

В 1975 году ее номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Клодин". В 1990 году Кэрролл получила именную звезду на голливудской "Аллее славы".

Дайан Кэрролл обладала не только актерским, но и музыкальным талантом. Она записала несколько альбомов.