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Принц Гарри нанес новый удар по обидчикам Маркл

22:30
  • пятница
  • 04 октября 2019

Герцог Сассекский в ярости

Принц Гарри продолжил свою войну с британской прессой. Герцог Сассекский подал в суд на таблоиды Sun и Daily Mail по обвинению в незаконном получении доступа к сообщениям в голосовой почте.
Принц Гарри разозлил Елизавету II

Внук Елизаветы II обратился за услугами к юридической фирме Clintons, которая имеет богатый опыт в делах с прослушкой. Этим юристам не раз удавалось приструнить журналистов, которые грубо нарушали границы личной жизни знаменитостей.  

Адвокаты Гарри подали иски в Верховный суд. Как пишет "Газета.RU", Букингемский дворец подтвердил данную информацию. Подробности дела не приводятся. Чьи голосовые сообщения могли прослушивать папарацци, пока неизвестно. Однако можно предположить, что дело снова касается Меган Маркл.  

Ранее принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday, который опубликовал личную переписку Меган Маркл с отцом. По словам принца, журналисты начали травить его супругу, как в свое время они преследовали его мать - принцессу Диану. "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", - сказал Гарри. 

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