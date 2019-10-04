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Разозлившая украинцев Maruv представит Россию на престижном конкурсе

23:01
  • пятница
  • 04 октября 2019

Она поборется за звание "Лучшего артиста от России"

27-летняя певица Maruv, которая в 2019 году отказалась ехать на "Евровидение" от Украины, представит Россию на премии MTV Europe Music Awards. 
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Как говорится на сайте европейской премии, Россию представят также рэпер Face, музыкант Noize MC, певица Zivert и группа Little Big. Они будут соревноваться друг с другом за звание "Лучшего артиста от России". Победителя конкурса назовут 3 ноября в Испании. 

Ранее Maruv (Анна Корсун) сообщила в Instagram, что ее номинировали на престижную премию. Однако артистка не посчитала нужным уточнить, какую страну она будет там представлять. 

Напомним, Maruv победила на национальном отборе на "Евровидение-2019", но в итоге отказалась выступать в Израиле. Дело в том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потребовала от певицы отчитаться о своих гастролях в России, а также подписать контракт, запрещающий ей выступать в российских городах и общаться с российскими журналистами. Maruv заявила, что не хочет быть политическим инструментом в чьих-то руках. 

В марте Maruv приехала в Россию, чем вызвала гнев радикально настроенных украинцев. "Беспринципный человек, там и оставайся", - комментарии в таком духе посыпались на артистку.   

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