Разозлившая украинцев Maruv представит Россию на престижном конкурсе

Она поборется за звание "Лучшего артиста от России"

27-летняя певица Maruv, которая в 2019 году отказалась ехать на "Евровидение" от Украины, представит Россию на премии MTV Europe Music Awards.

Как говорится на сайте европейской премии, Россию представят также рэпер Face, музыкант Noize MC, певица Zivert и группа Little Big. Они будут соревноваться друг с другом за звание "Лучшего артиста от России". Победителя конкурса назовут 3 ноября в Испании.

Ранее Maruv (Анна Корсун) сообщила в Instagram, что ее номинировали на престижную премию. Однако артистка не посчитала нужным уточнить, какую страну она будет там представлять.

Напомним, Maruv победила на национальном отборе на "Евровидение-2019", но в итоге отказалась выступать в Израиле. Дело в том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потребовала от певицы отчитаться о своих гастролях в России, а также подписать контракт, запрещающий ей выступать в российских городах и общаться с российскими журналистами. Maruv заявила, что не хочет быть политическим инструментом в чьих-то руках.

В марте Maruv приехала в Россию, чем вызвала гнев радикально настроенных украинцев. "Беспринципный человек, там и оставайся", - комментарии в таком духе посыпались на артистку.