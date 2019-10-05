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В США предложили есть детей ради спасения планеты

09:55
  • суббота
  • 05 октября 2019

Заявление прозвучало на официальном мероприятии

Пути решения экологических проблем не сходят со страниц мировой прессы. Активисты предлагают всё новые меры по спасению человечества. К примеру, американская экоактивистка заявила, что решения климатических проблем нужно для начала разбомбить Россию, а затем приступить к поеданию детей.

Это заявление сделано на встрече экологов с членами Демпартии, она транслировалась  в эфире американских телеканалов. Как заявила активистка, до конца света осталось два месяца, поэтому нужно срочно действовать, пишут "Известия".

"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей. Это большая проблема. Нам нужно есть детей!" - сказала женщина абсолютно серьёзно.

Позже в партии дали понять, что активистка может страдать от психических расстройств.

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