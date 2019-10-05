В Алеппо наращивает производство ткацкая фабрика

Предприятие выпускает ткани и бинты

В сирийском Алеппо наращивает производство местная текстильная фабрика. Она не прекращала работу даже во время боевых действий. Большая часть оборудования на фабрике - российского производства, оно отличается надёжностью и легко ремонтируется. Предприятие выпускает ткани и бинты, его продукция пользуется большим спросом у населения. Рабочие места предоставляют в первую очередь беженцам, сообщает "ТВ Центр".

"Мы не прекращали работать даже в то время, когда тут находились боевики. Конечно, было очень опасно. Но что делать, мне надо было кормить семью", - рассказал директор фабрики Абдусалям Мзайек.

Фабрика находится на третьем этаже жилого дома. Впрочем, ничего удивительного: в районе мелких предпринимателей это норма. Как станки заносили на такую высоту – загадка, а хозяин в ответ на вопрос лишь таинственно улыбается. Зато с удовольствием рассказывает, как с облегчением вздохнул после того, как сирийская армия выгнала из Восточного Алеппо боевиков и предприятие получило возможность работать в полную силу.

Производство Абдусаляма, как и многие в Алеппо - семейное. Ему помогают три сына и несколько нанятых рабочих. Но спрос на продукцию постоянно растт, поэтому штат будет расширяться. Первыми работу получат беженцы, которые недавно вернулись в этот район.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".