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Россиянам напомнили правила поведения с собаками

10:03
  • суббота
  • 05 октября 2019

После укуса животного необходимо обратиться к врачу

Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с агрессивными собаками. Главное – не поворачиваться к ним спиной. Для того, чтобы отпугнуть животное, можно громко крикнуть или кинуть в него палку.

Если собака продолжает наступать, то необходимо обмотать руку плотной одеждой, выставить её вперед и дать собаке укусить. После этого надо сильно ударить её по носу, говорится в рекомендациях МЧС России.

После укуса собаки необходимо как можно быстрее промыть и продезинфицировать рану, наложить повязку и обратиться в травмпункт.

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