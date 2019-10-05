Объявлено о революционных изменениях в ПДД

Предстоит широкое обсуждение поправок

В России изменят правила дорожного движения: в них добавят пользователей электросамокатов, моноколёс и других новых средств передвижения. По утверждению "Коммерсанта", в ПДД появится новый термин - средства индивидуальной мобильности. Пользователей таких средств обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час.

Поправки к правилам назрели давно, на улицах городов и на загородных шоссе участились аварии с участием гироскутеров и самокатов. Изменения готовят Минтранс и Госавтоинспекция. Некоторые детали поправок обнародовал глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

При этом он не уточнил, какое наказание ждёт владельцев самокатов в случае нарушения новых правил. В ближайшее время Госавтоинспекция проведёт общественные слушания по этой теме, только после этого проект изменений представят на рассмотрение правительства.