В России оценили троллинг Лукашенко на встрече с Зеленским

Президент Белоруссии попал в неловкую ситуацию

"Оговорочка по Фрейду", - так оценила слова Александра Лукашенко российская телеведущая Ольга Скабеева. Она также назвала троллингом оговорку президента Белоруссии во время его встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Накануне, 4 октября на форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире Александр Лукашенко случайно или специально оговорился, назвав украинские регионы российскими. После того, как Зеленский поправил своего белорусского коллегу, тот произнёс: "Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" На это украинский лидер ответил: "Слава богу, нет!"