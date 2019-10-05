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В России оценили троллинг Лукашенко на встрече с Зеленским

10:13
  • суббота
  • 05 октября 2019

Президент Белоруссии попал в неловкую ситуацию

"Оговорочка по Фрейду", - так оценила слова Александра Лукашенко российская телеведущая Ольга Скабеева. Она также назвала троллингом оговорку президента Белоруссии во время его встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Лукашенко при Зеленском назвал Украину регионом России

Накануне, 4 октября на форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире  Александр Лукашенко случайно  или специально оговорился, назвав украинские регионы российскими. После того, как Зеленский поправил своего белорусского коллегу, тот произнёс: "Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" На это украинский лидер ответил: "Слава богу, нет!"

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Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
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