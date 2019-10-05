Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

В России два миллиона педагогов

5 октября - профессиональный праздник для двух миллионов наших сограждан, тех, кто вносят неоценимый вклад в жизнь каждого жителя страны. В России отмечают День учителя. Официальным этот праздник стал в 1965 году.

Преподаватели школ и вузов, воспитатели детских садов не просто делятся знаниями, а помогают молодым людям сформировать представление о мире, его ценностях, определиться с будущей профессией. С праздником учителей поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что педагогическое мастерство и мудрость всегда пользуются безграничным уважением.

Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска, и сами постоянно развиваетесь, идёте вперед. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире.

Президент пожелал успеха всем российским учителям.