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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

10:56
  • суббота
  • 05 октября 2019

В России два миллиона педагогов

5 октября - профессиональный праздник для двух миллионов наших сограждан, тех, кто вносят неоценимый вклад в жизнь каждого жителя страны. В России отмечают День учителя. Официальным этот праздник стал в 1965 году.

Преподаватели школ и вузов, воспитатели детских садов не просто делятся знаниями, а помогают молодым людям сформировать представление о мире, его ценностях, определиться с будущей профессией. С праздником учителей поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что  педагогическое мастерство и мудрость всегда пользуются безграничным уважением.

Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска, и сами постоянно развиваетесь, идёте вперед.  Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться  одной из лучших в мире.

Президент пожелал успеха всем российским учителям.

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