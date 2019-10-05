Собянин рассказал о прорывном развитии электронных услуг в Москве

С каждым годом их всё больше

Экономика Москвы справляется со всеми вызовами, в том числе, с санкционным давлением. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с участниками дискуссионного клуба "Валдай". Мэр столицы рассказал об успехах города, и к чему ещё необходимо стремиться. Одна из главных тем - развитие электронных услуг.

Сегодня москвичам 350 таких госуслуг, список постоянно пополняется. Электронный дневник, единая медицинская система. Распознавать лица и распределять транспортные потоки помогает искусственный интеллект. И это только начало работы по созданию умного города.

"По версии ООН, Москва является лучшим городом в мире по применению технологий электронного правительства, электронных государственных услуг. Что меня не удовлетворяет в работе этой системы, в первую очередь скорость изменения. Мне кажется, что от принятия решения до внедрения в реальную жизнь проходит слишком много времени. Одна из причин - это отсутствие единой платформы, на которую нанизывается те или иные технологии. Сегодня мы работаем над созданием такой единой платформы", - сообщил Собянин.

Всё это даёт возможность развиваться экономике. Москва справилась со всеми вызовами, в том числе санкционным давлением. За последние девять лет объем инвестиций увеличился в сопоставимых ценах более чем в два раза, заявил мэр.

Устойчивость развития города определяется не столько крупными корпорациями, которые зарегистрированы в Москве, такие как "Газпром" или нефтяные компании. Основную часть дохода города, подавляющую часть, определяет малый и средний бизнес, небольшие компании.

В Москве работают 800 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. От сервиса до высоких технологий. Именно это делает экономику города стрессоустойчивой и создаёт условия для дальнейшего роста, подчеркнул мэр.

Разговор длился больше часа, но тем для обсуждения ещё много. Сергей Собянин предложил экспертам встретиться ещё раз, чтобы продолжить обсуждение самых важных направлений развития мегаполиса.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".