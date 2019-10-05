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Демократы требуют от Трампа документы по Украине для объявления импичмента

11:19
  • суббота
  • 05 октября 2019

Президент настроен решительно

Документы по Украине не дошли до американского Конгресса. Палата представителей запросила материалы о громком коррупционном скандале с главными претендентами на пост президента США. Они нужны для запуска процедуры импичмента Дональда Трампа.

Правда, госсекретарь Майк Помпео в установленные сроки не уложился. За что тут же поплатился обвинениями в препятствовании расследованию. А глава Белого дома использует любую возможность, чтобы укрепить свои позиции, сообщает "ТВ Центр". Накануне, 4 октября Дональд Трамп в очередной раз резко прошёлся по своим оппонентам, заявив, что демократы хотят, ни много ни мало, уничтожить нацию.

Удалось ли убедить избирателей, пока не ясно, но свежие опросы явно не в пользу конкурентов Трампа. Скандал с Украиной сильно подкосил позиции Джо Байдена, которые и так были низкими, а после запуска импичмента президента рейтинг и вовсе приблизился к критической отметке. Плачевно выглядит и итог сбора средств на предвыборную кампанию. Зато вперед неожиданно вырвался Берни Сандерс, за три месяца он собрал более 25 миллионов долларов. Байден же не смог догнать даже одного из аутсайдеров гонки.

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