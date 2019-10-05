Выйдет ли Британия из ЕС до конца октября?

В Лондоне царит лёгкая паника

Британский премьер Борис Джонсон заручился поддержкой Ирландии. В Дублине пообещали встать на его сторону, если Джонсон вновь попросит Брюссель об отсрочке по "Брекзиту", сообщает "ТВ Центр".

С таким заявлением выступил глава правительства Ирландии, при этом уточнив, что наиболее предпочтительным вариантом было бы прийти к соглашению о разводе с ЕС до середины октября, как это ранее и планировалось. Однако новый перенос сроков был бы лучше, чем жесткий сценарий.

На этой неделе Брюссель отклонил якобы последнее предложение Джонсона по сделке, а уже в пятницу, 4 октября появились сообщения о том, что британский премьер готовится просить ЕС вновь перенести сроки "Брекзита", что ранее сам Джонсон называл недопустимым вариантом.