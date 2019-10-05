Российские врачи обсудили роль интерферона в лечении гриппа

Встреча медиков и учёных прошла в Сочи

Лучшие врачи России обсудили в Сочи важнейшие вопросы иммунологии. В центре внимания - природный белок интерферон. Он блокирует определённые процессы в клетке вируса и препятствует развитию болезни. Это вещество было открыто в 1957 году двумя учёными из Лондона совершенно случайно, во время опытов над мышами.

В Сочи собрались лучшие врачи и учёные из разных российских регионов. Выступающие с докладами подчёркивали, что эффективность препаратов рекомбинантного интерферона доказана и подтверждена многочисленными клиническими исследованиями и многолетним опытом применения в медицинской практике.

"Если у вас дома будет интерферон, например для интерназального применения для всей семьи, это может защитить вас и ваших близких от серьёзных инфекций и осложнений. Важно применить интерферон в первые часы заболевания и тогда можно защититься от гриппа и от других вирусных инфекций", - сказал член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев.

Врачи рекомендуют применять противовирусные препараты рекомбинантного интерферона взрослым и детям в случае появления первых признаков гриппа или ОРВИ.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".