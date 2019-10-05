ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские врачи обсудили роль интерферона в лечении гриппа

11:29
  • суббота
  • 05 октября 2019

Встреча медиков и учёных прошла в Сочи

Лучшие врачи России обсудили в Сочи важнейшие вопросы иммунологии. В центре внимания - природный белок интерферон. Он блокирует определённые процессы в клетке вируса и препятствует развитию болезни. Это вещество было открыто в 1957 году двумя учёными из Лондона совершенно случайно, во время опытов над мышами.

В Сочи собрались лучшие врачи и учёные из разных российских регионов. Выступающие с докладами подчёркивали, что эффективность препаратов  рекомбинантного интерферона доказана и подтверждена многочисленными клиническими исследованиями и многолетним опытом применения в медицинской практике.

"Если у вас дома будет интерферон, например для интерназального применения  для всей семьи, это может защитить вас и ваших близких от серьёзных инфекций и осложнений. Важно применить интерферон в первые часы заболевания и тогда можно защититься от гриппа и от других вирусных инфекций", - сказал член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев.

Врачи рекомендуют применять противовирусные препараты рекомбинантного интерферона взрослым и детям в случае появления первых признаков гриппа или ОРВИ.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Грипп
Грипп
Простуда
Простуда
Грипп
Грипп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.