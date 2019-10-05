ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как встречает свой юбилей Александр Михайлов

11:21
  • суббота
  • 05 октября 2019

Актёру исполнилось 75 лет

Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие. В театре и кино он воплотил больше ста образов. Но наибольшую славу ему принесли роли в картинах "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики" и, конечно же, легендарная комедия "Любовь и Голуби", которая любима не одним поколением... Помимо актёрских способностей, артист обладает и педагогическим талантом, а ещё пишет стихи и поёт. Полина Кастрицкая встретилась с юбиляром (смотрите видео).

Главное сегодня
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Александр Михайлов с семьей
Александр Михайлов с семьей
Александр Михайлов в фильме "Любовь и голуби"
Александр Михайлов в фильме "Любовь и голуби"
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Александр Михайлов в фильме "Любовь и голуби"
Александр Михайлов в фильме "Любовь и голуби"
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.