Как встречает свой юбилей Александр Михайлов

Актёру исполнилось 75 лет

Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие. В театре и кино он воплотил больше ста образов. Но наибольшую славу ему принесли роли в картинах "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики" и, конечно же, легендарная комедия "Любовь и Голуби", которая любима не одним поколением... Помимо актёрских способностей, артист обладает и педагогическим талантом, а ещё пишет стихи и поёт. Полина Кастрицкая встретилась с юбиляром (смотрите видео).