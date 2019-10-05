Эрдоган готовит ловушку для Трампа в Сирии

Турция объявила о начале военной операции

У президента Турции лопнуло терпение и он объявил о начале военной операции в Сирии. Её целью Реджеп Тайип Эрдоган назвал очистку приграничной с Турцией территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности. По словам президента, США, которые поддерживают курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организацией.

"Турция уже сыта обещаниями, она достаточно долго терпела. Мы хотим принести мир на восток от Евфрата", - сказал Эрдоган. Военная операция может начаться уже в эти выходные. Она пройдёт и на земле, и в воздухе. Эксперты полагают, что вмешательство Анкары в процесс мирного урегулирования в Сирии серьезно ударит по позициям Вашингтона в этой стране.

Ранее сирийские власти выступали категорически против турецко-американского соглашения. Мало того, Дамаск напомнил, что только российские военные находятся на территории Сирии на законных основаниях и призвал другие страны вывести свои войска из региона.