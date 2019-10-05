Дочь Алсу после скандала снова пришла на телевидение

Микелла Абрамова рассказала о своём участии в шоу "Голос.Дети"

Дочь Алсу вместе с мамой появилась на телеэкранах. После скандала на шоу "Голос.Дети" 11-летняя Микелла Абрамова не общалась с прессой и старалась держаться подальше от журналистов. Первое большое интервью мама с дочкой решили дать Регине Тодоренко на канале "Пятница".

О скандале с накруткой голосов на шоу Первого канала в студии не говорили, но о самом "Голосе" и своём участии в программе Микелла всё-таки рассказала. "Я с самого раннего детства мечтала поучаствовать в "Голосе", не пропускала ни одну программу. Многие думают, что дети на проекте не дружат. Но мы с ребятами до сих пор каждый день переписываемся. Я их так люблю!" – поделилась сокровенным дочь Алсу.

А мама добавила, что Микелла на "Голосе" попала в свою среду. "Ей не хватало общения с такими же музыкальными ребятами. Безусловно, я очень нервничала, когда Микелла участвовала в "Голосе". Невозможно описать словами мои чувства: гордость, радость, безумные переживания", - сказала звёздная певица, тоже когда-то попавшая на сцену подростком.

В апреле на Первом канале состоялся финал конкурса "Голос.Дети", в котором после голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Руководство канала под влиянием общественного мнения было вынуждено аннулировать результаты. Позже выяснилось, что в пользу Микеллы была искусственная накрутка голосов. В спецвыпуске шоу гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая дочку Алсу.