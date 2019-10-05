ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Алсу после скандала снова пришла на телевидение

15:44
  • суббота
  • 05 октября 2019

Микелла Абрамова рассказала о своём участии в шоу "Голос.Дети"

Дочь Алсу вместе с мамой появилась на телеэкранах. После скандала на шоу "Голос.Дети" 11-летняя Микелла Абрамова не общалась с прессой и старалась держаться подальше от журналистов. Первое большое интервью мама с дочкой решили дать Регине Тодоренко на канале "Пятница".
Дочь Алсу снова взбесила россиян своим пением (видео)

О скандале с накруткой голосов на шоу Первого канала в студии не говорили, но о самом "Голосе" и своём участии в программе Микелла всё-таки рассказала. "Я с самого раннего детства мечтала поучаствовать в "Голосе", не пропускала ни одну программу. Многие думают, что дети на проекте не дружат. Но мы с ребятами до сих пор каждый день переписываемся. Я их так люблю!" – поделилась сокровенным дочь Алсу.

А мама добавила, что Микелла на "Голосе" попала в свою среду. "Ей не хватало общения с такими же музыкальными ребятами. Безусловно, я очень нервничала, когда Микелла участвовала в "Голосе". Невозможно описать словами мои чувства: гордость, радость, безумные переживания", - сказала звёздная певица, тоже когда-то попавшая на сцену подростком.

В апреле на Первом канале состоялся финал конкурса "Голос.Дети", в котором после голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Руководство канала под влиянием общественного мнения было вынуждено аннулировать результаты. Позже выяснилось, что в пользу Микеллы была искусственная накрутка голосов. В спецвыпуске шоу гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса, включая дочку Алсу.

Читайте также:
Новости по теме
Микела Абрамова
Микела Абрамова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.