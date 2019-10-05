По заказу Пугачёвой? Галкин посмеялся над Кудрявцевой и её рейтингами

Юморист сравнил популярные телепрограммы

Максиму Галкину не даёт покоя ревность по отношению к своим коллегам из телевизионного цеха. Ведущий Первого канала опубликовал у себя в Instagram коллаж из нескольких фото, сравнивающих самые рейтинговые проекты на отечественном телевидении.

Согласно данным НТВ, лидером эфира стала передача Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион”. Другой вариант показывает, что эта программа на третьем месте. Комментаторы оценили чувство юмора Галкина, но кто-то предположил, что он опубликовал пост по заказу Аллы Пугачёвой, невзлюбившей Кудрявцеву после эфира о 70-летии Примадонны.

Напомним, что в апрельском выпуске программы "Секрет на миллион" приняли участие бывшие мужчины Пугачёвой. Алла Борисовна жёстко раскритиковала программу. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!" - сказала тогда Примадонна. "Танки грязи не боятся!" - заочно ответила Кудрявцева.