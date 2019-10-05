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По заказу Пугачёвой? Галкин посмеялся над Кудрявцевой и её рейтингами

13:11
  • суббота
  • 05 октября 2019

Юморист сравнил популярные телепрограммы

Максиму Галкину не даёт покоя ревность по отношению к своим коллегам из телевизионного цеха. Ведущий Первого канала опубликовал у себя в Instagram коллаж из нескольких фото, сравнивающих самые рейтинговые проекты на отечественном телевидении.
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Согласно данным НТВ, лидером эфира стала передача Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион”. Другой вариант показывает, что эта программа на третьем месте. Комментаторы оценили чувство юмора Галкина, но кто-то предположил, что он опубликовал пост по заказу Аллы Пугачёвой, невзлюбившей Кудрявцеву после эфира о 70-летии Примадонны.

Напомним, что в апрельском выпуске программы "Секрет на миллион" приняли участие бывшие мужчины Пугачёвой. Алла Борисовна жёстко раскритиковала программу. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!" - сказала тогда Примадонна. "Танки грязи не боятся!" - заочно ответила Кудрявцева.

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