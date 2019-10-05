Российские учёные обнаружили в Арктике огромные запасы рыбы

Завершилась уникальная экспедиция

Три месяца исследований в семи северных морях: завершилась сложнейшая научная экспедиция "Трансарктический переход", во время которого российские учёные сделали немало важных открытий. Например, обнаружили запасы промысловых видов рыб за пределами уже известных ареалов обитания.

Участники перехода получили почётные грамоты и медали за заслуги в развитии рыбного хозяйства России. 4 октября они сошли на берег после трёхмесячной экспедиции, проделав длинный путь на борту научно-исследовательского судна "Профессор Леванидов", сообщает "ТВ Центр".

"Как ихтиолог могу сказать, что было много интересных открытий по части ихтиофауны. Мы нашли виды рыб за пределами их известных ареалов. Это прежде всего минтай, которого впервые обнаружили в море Лаптевых", - рассказал руководитель экспедиции Алексей Орлов.

Учёные утверждают: когда результаты исследований будут опубликованы в профильных изданиях, они обязательно произведут эффект разорвавшейся бомбы. Море Лаптевых, Чукотское, Восточно-Сибирское, Баренцево и Карское моря преподнесли десятки научных сюрпризов. В первую очередь, в области биоресурсов. Оказалось, что в холодных северных водах намного больше рыбы, чем полагали ранее. И это открывает широкие перспективы промышленного вылова.

"Впервые такая экспедиция была проведена за всю историю российского рыболовства. На наш взгляд она реально уникальная. Она подтверждает не только, что Арктика, это регион перспективных возможностей. Но она ещё и подтверждает, что Россия готова её осваивать. Там обязательно будет промысел. И что мы сегодня первая и главная страна на этом рынке", - указал директор всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Каланчин.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства, руководитель "Росрыболовства" Илья Шестаков назвал экспедицию геополитической задачей. "Мы сейчас находимся в процессе именно обсуждения промышленного рыболовства в арктической зоне. Для нас научные исследования в арктической зоне сейчас очень важны", - уточнил Шестаков.

Сейчас учёным предстоит небольшой отдых. Затем снова за работу по систематизации огромного массива ценнейших данных. Помимо исследования биоресурсов были проведены сотни экспериментов в области океанографии: гидрологические, акустические и даже генетические исследования. Как ожидается, их результаты позволят укрепить преимущество России над другими странами в экономической конкурентной борьбе за северные воды планеты.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".