В Петербурге из Фонтанки достают многотонный кран (видео)

Авария парализовала движение на набережной

В Санкт-Петербурге развернулась настоящая спецоперация: экстренные службы устраняют последствия необычного ДТП. Утром 5 октября автокран упал в Фонтанку. На кадрах с камеры наблюдения видно: многотонная машина выезжает из переулка, пробивает металлическое ограждение и погружается в воду.

Водитель бежал рядом, но ничего сделать не смог. Оказалось, что мужчина вышел из кабины, чтобы поправить зеркало, но забыл поставить грузовик на ручной тормоз. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".