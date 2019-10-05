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В Петербурге из Фонтанки достают многотонный кран (видео)

14:32
  • суббота
  • 05 октября 2019

Авария парализовала движение на набережной

В Санкт-Петербурге развернулась настоящая спецоперация: экстренные службы устраняют последствия необычного ДТП. Утром 5 октября автокран упал в Фонтанку. На кадрах с камеры наблюдения видно: многотонная машина выезжает из переулка, пробивает металлическое ограждение и погружается в воду.

Водитель бежал рядом, но ничего сделать не смог. Оказалось, что мужчина вышел из кабины, чтобы поправить зеркало, но забыл поставить грузовик на ручной тормоз. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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Автокран упал в Фонтанку в Санкт-Петербурге
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